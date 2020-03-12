Мониторинг скорости загрузки сайта

Нужно сделать систему на PHP которая находясь на одном нашем сервере будет опрашивать последовательно заданный список сайтов.

Такой скрипт будет запускаться по Cron и скачивать с указанных серверов (сайтов) файл, например 50 мегабайт.

В ходе загрузки этого файла скрипт определяет скорость скачивания файла.

Если скорость скачивания больше или равна DOWNLOAD_SPEED_CONST то переходим к следующему серверу.

Если меньше, то вызываем функцию отправки уведомления.

Используем API почтовых сервисов. Sendgrid/Sendpulse – по вашему усмотрению.

Преимущество отправки СМС – можно принять в роуминге, а интернет для почты/мессенджеров может быть отключен.

DOWNLOAD_SPEED_CONST задается в настройках в простом варианте для всех одна.

Все данные измерений заносятся в лог-файл (каждый день – отдельный файл) в формате:

host.ru – 0,5 Mbs

site.ru – 1,4 Mbs

...

В 0:00 отправляется письмо, содержащее записи данного лога.

Периодичность проверки и адреса файлов устанавливаются в конфигурационном файле.

Установка скрипта на сервер/сервера наша задача как заказчика.

Скрипты в любом варианте должны быть если не документированы, то прокомментированы в коде.

Использование БД для хранения списка серверов избыточно. Можно обойтись текстовым документом.

Прошу указать стоимость и сроки проекта