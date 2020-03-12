Мониторинг скорости загрузки сайта

Предмет: Защита информации и электронная цифровая подпись Задания по разделам электронного учебно-методического пособия. Выполнить все разделы: Практика с 1 по 5. Вариант 4. Выполнить работу в электронном виде(word) с постановкой задачи, решением и ответами на контрольные вопросы. Тесты в конце ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать систему на PHP которая находясь на одном нашем сервере будет опрашивать последовательно заданный список сайтов.
Такой скрипт будет запускаться по Cron и скачивать с указанных серверов (сайтов) файл, например 50 мегабайт.
В ходе загрузки этого файла скрипт определяет скорость скачивания файла.
Если скорость скачивания больше или равна DOWNLOAD_SPEED_CONST то переходим к следующему серверу.
Если меньше, то вызываем функцию отправки уведомления.
Используем API почтовых сервисов. Sendgrid/Sendpulse – по вашему усмотрению.
Преимущество отправки СМС – можно принять в роуминге, а интернет для почты/мессенджеров может быть отключен.
DOWNLOAD_SPEED_CONST задается в настройках в простом варианте для всех одна.
Все данные измерений заносятся в лог-файл (каждый день – отдельный файл) в формате:
host.ru – 0,5 Mbs
site.ru – 1,4 Mbs
...
В 0:00 отправляется письмо, содержащее записи данного лога.
Периодичность проверки и адреса файлов устанавливаются в конфигурационном файле.
Установка скрипта на сервер/сервера наша задача как заказчика.
Скрипты в любом варианте должны быть если не документированы, то прокомментированы в коде.
Использование БД для хранения списка серверов избыточно. Можно обойтись текстовым документом.
Прошу указать стоимость и сроки проекта
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