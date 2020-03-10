Скрипт ( программа ) расчета данных .

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ТЗ СКРИПТ ( ПРОГРАММА ) -  ПОДСЧЕТ ДАННЫХ .                                                                                                                                                                                                    1) Написать программу ( скрипт )  с

интерфейсом .  ( или настройка через

открытый код )                                                                                                                                2

) Программа работает с сформированными  в

ручную ,  файлами  данных  , поступающими в таблицу обезличенных сделок .

(  торговый терминал Quik )  ( прилагается )                                                                                                                                                                                                                                                                3 ) Пример файла : ( Notepad++ ) Файл имеет заглавную строку , и название каждой колонки  данных .  a )  Номер  б ) Дата в ) Время  г ) Время (мск )  д ) Код 

инструмента  е )  цена  ж

) Операция  з ) Кол – во  и ) Открытый интерес                                                            

                                                                                                  4

) В интерфейсе программы есть несколько граф для настройки  .                                                                                                                                                                           а )  Время – начало и конец  расчетов    б ) результат расчетов     в ) отдельно активируемая графа для ,, нулевого ,, результата . г ) Графа  - записи ,, нулевого,,

результата . ( номер строки файла )  д

) Кнопка ,, Запуск ,, расчетов .  е) Кнопка удаление результата 

расчетов .                                                                                            Работа

скрипта :                                                                              

                                                                                                                                                                           1 ) Указываем путь к файлу ,

который нужно рассчитывать .                                                                                                           

                                                                          2 ) Устанавливаем  в нужную графу ,, интерфейса ,,  НАЧАЛО и КОНЕЦ   расчета по времени . Пример : 10:00:00 – 10:09:59

.                                                                      3)

Запускаем скрипт .  Скрипт ищет  ,,ПЕРВУЮ СТРОКУ ,,  ,    с

нужным нам ,,ВРЕМЕНЕМ ,, . то есть  строка

с 10:00:00 ( ( пример Номер строки  =

197752)  . В этой строке его интересует

данные  - 

,, ОПЕРАЦИЯ ,, И КОЛИЧЕСТВО . ( операцию 

можно обозначать ПРОДАЖА = Минус . ПОКУПКА = Плюс )  Запоминает число -  КОЛ-ВО .                                             4 ) В Следующей строке , со СЛЕДУЮЩЕЙ  нумерацией ( 197753)  ,  и со

временем 10:00:00 , скрипт , прибавляет или минусует ( в зависимости какая ,,

ОПЕРАЦИЯ ,, там обозначена )   ,

имеющееся Кол –во , ,, К ,, или ,, ОТ,, , уже имеющихся данных предыдущей

строки .  То есть было ,, ПОКУПКА ,, кол

– во = 1 Следующая строка  ,, Покупка ,,

= 1 .  К первой прибавляем 1 = 2 .                                                                    5

) Скрипт запоминает подсчитанный  

результат .                                                                                                          

6 ) СЛЕДУЮЩАЯ СТРОКА  с этим же

,  или уже с  следующем временем , ( пример = 10:00:01 ) (

и со следующей нумерацией  ) ПРИБАВЛЯЕТСЯ

/ОТНИМАЕТСЯ уже от имеющегося результата . Полученный результат запоминается

.                                                        

                                                                                                                        7

) И так далее .   Производит расчет до ,,

ПОСЛЕДНЕЙ ,, строки со временем 10:09:59 . ( Начинает расчет с первой строки

нужного нам  времени . а заканчивает ,,

последней строкой указанного нами 

времени . так как в файле имеются несколько строк , с одним и тем же

временем . Различны ,, НОМЕРА ,, строк )                                                                                      

                                                                                8 ) Результат должен получится Пример :  Минус или Плюс  = ЧИСЛО  N   . Результат заносится в графу результата.                                                               

                                                                                                                    9

) После получения результата , нажатием кнопки ,, очистка результата ,, , очищаем

результат для дальнейших расчетов .                                                                                                                                                          10 ) 

При активации графы ,, Нулевой результат ,, Скрипт работает также , но

ЕЩЕ  указывает в соответствующей графе ,

НОМЕР строки или строк , на которой при расчете , были ,, переходы,, от

положительного результата в отрицательный или наоборот. ( ,, ЧЕРЕЗ НОЛЬ ,, )  То есть 

, результат был Плюс 100 , следующая строка было минус 101 Скрипт

отнимает от 100 -101 и ,, и в процессе ,, переходит от положительного

результата в отрицательный = -1 Номер строки , которая дала нам изменения в

результате , записывается в графе .                                                                                                                 

4 года назад
guest_15838623270209
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sdddee
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WMZ
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