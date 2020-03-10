Скрипт ( программа ) расчета данных .

ТЗ СКРИПТ ( ПРОГРАММА ) - ПОДСЧЕТ ДАННЫХ . 1) Написать программу ( скрипт ) с

интерфейсом . ( или настройка через

открытый код ) 2

) Программа работает с сформированными в

ручную , файлами данных , поступающими в таблицу обезличенных сделок .

( торговый терминал Quik ) ( прилагается ) 3 ) Пример файла : ( Notepad++ ) Файл имеет заглавную строку , и название каждой колонки данных . a ) Номер б ) Дата в ) Время г ) Время (мск ) д ) Код

инструмента е ) цена ж

) Операция з ) Кол – во и ) Открытый интерес

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) В интерфейсе программы есть несколько граф для настройки . а ) Время – начало и конец расчетов б ) результат расчетов в ) отдельно активируемая графа для ,, нулевого ,, результата . г ) Графа - записи ,, нулевого,,

результата . ( номер строки файла ) д

) Кнопка ,, Запуск ,, расчетов . е) Кнопка удаление результата

расчетов . Работа

скрипта :

1 ) Указываем путь к файлу ,

который нужно рассчитывать .

2 ) Устанавливаем в нужную графу ,, интерфейса ,, НАЧАЛО и КОНЕЦ расчета по времени . Пример : 10:00:00 – 10:09:59

. 3)

Запускаем скрипт . Скрипт ищет ,,ПЕРВУЮ СТРОКУ ,, , с

нужным нам ,,ВРЕМЕНЕМ ,, . то есть строка

с 10:00:00 ( ( пример Номер строки =

197752) . В этой строке его интересует

данные -

,, ОПЕРАЦИЯ ,, И КОЛИЧЕСТВО . ( операцию

можно обозначать ПРОДАЖА = Минус . ПОКУПКА = Плюс ) Запоминает число - КОЛ-ВО . 4 ) В Следующей строке , со СЛЕДУЮЩЕЙ нумерацией ( 197753) , и со

временем 10:00:00 , скрипт , прибавляет или минусует ( в зависимости какая ,,

ОПЕРАЦИЯ ,, там обозначена ) ,

имеющееся Кол –во , ,, К ,, или ,, ОТ,, , уже имеющихся данных предыдущей

строки . То есть было ,, ПОКУПКА ,, кол

– во = 1 Следующая строка ,, Покупка ,,

= 1 . К первой прибавляем 1 = 2 . 5

) Скрипт запоминает подсчитанный

результат .

6 ) СЛЕДУЮЩАЯ СТРОКА с этим же

, или уже с следующем временем , ( пример = 10:00:01 ) (

и со следующей нумерацией ) ПРИБАВЛЯЕТСЯ

/ОТНИМАЕТСЯ уже от имеющегося результата . Полученный результат запоминается

.

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) И так далее . Производит расчет до ,,

ПОСЛЕДНЕЙ ,, строки со временем 10:09:59 . ( Начинает расчет с первой строки

нужного нам времени . а заканчивает ,,

последней строкой указанного нами

времени . так как в файле имеются несколько строк , с одним и тем же

временем . Различны ,, НОМЕРА ,, строк )

8 ) Результат должен получится Пример : Минус или Плюс = ЧИСЛО N . Результат заносится в графу результата.

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) После получения результата , нажатием кнопки ,, очистка результата ,, , очищаем

результат для дальнейших расчетов . 10 )

При активации графы ,, Нулевой результат ,, Скрипт работает также , но

ЕЩЕ указывает в соответствующей графе ,

НОМЕР строки или строк , на которой при расчете , были ,, переходы,, от

положительного результата в отрицательный или наоборот. ( ,, ЧЕРЕЗ НОЛЬ ,, ) То есть

, результат был Плюс 100 , следующая строка было минус 101 Скрипт

отнимает от 100 -101 и ,, и в процессе ,, переходит от положительного

результата в отрицательный = -1 Номер строки , которая дала нам изменения в

результате , записывается в графе .