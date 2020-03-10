Скрипт ( программа ) расчета данных .

Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/sKitty/portfolio/prikladnoe-po-23/avtomatizirovannyj-raschet-grafika-dvizheniya-poezdov-1384964/]Пример работы[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ СКРИПТ ( ПРОГРАММА ) - ПОДСЧЕТ ДАННЫХ . 1) Написать программу ( скрипт ) с
интерфейсом . ( или настройка через
открытый код ) 2
) Программа работает с сформированными в
ручную , файлами данных , поступающими в таблицу обезличенных сделок .
( торговый терминал Quik ) ( прилагается ) 3 ) Пример файла : ( Notepad++ ) Файл имеет заглавную строку , и название каждой колонки данных . a ) Номер б ) Дата в ) Время г ) Время (мск ) д ) Код
инструмента е ) цена ж
) Операция з ) Кол – во и ) Открытый интерес
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) В интерфейсе программы есть несколько граф для настройки . а ) Время – начало и конец расчетов б ) результат расчетов в ) отдельно активируемая графа для ,, нулевого ,, результата . г ) Графа - записи ,, нулевого,,
результата . ( номер строки файла ) д
) Кнопка ,, Запуск ,, расчетов . е) Кнопка удаление результата
расчетов . Работа
скрипта :
1 ) Указываем путь к файлу ,
который нужно рассчитывать .
2 ) Устанавливаем в нужную графу ,, интерфейса ,, НАЧАЛО и КОНЕЦ расчета по времени . Пример : 10:00:00 – 10:09:59
. 3)
Запускаем скрипт . Скрипт ищет ,,ПЕРВУЮ СТРОКУ ,, , с
нужным нам ,,ВРЕМЕНЕМ ,, . то есть строка
с 10:00:00 ( ( пример Номер строки =
197752) . В этой строке его интересует
данные -
,, ОПЕРАЦИЯ ,, И КОЛИЧЕСТВО . ( операцию
можно обозначать ПРОДАЖА = Минус . ПОКУПКА = Плюс ) Запоминает число - КОЛ-ВО . 4 ) В Следующей строке , со СЛЕДУЮЩЕЙ нумерацией ( 197753) , и со
временем 10:00:00 , скрипт , прибавляет или минусует ( в зависимости какая ,,
ОПЕРАЦИЯ ,, там обозначена ) ,
имеющееся Кол –во , ,, К ,, или ,, ОТ,, , уже имеющихся данных предыдущей
строки . То есть было ,, ПОКУПКА ,, кол
– во = 1 Следующая строка ,, Покупка ,,
= 1 . К первой прибавляем 1 = 2 . 5
) Скрипт запоминает подсчитанный
результат .
6 ) СЛЕДУЮЩАЯ СТРОКА с этим же
, или уже с следующем временем , ( пример = 10:00:01 ) (
и со следующей нумерацией ) ПРИБАВЛЯЕТСЯ
/ОТНИМАЕТСЯ уже от имеющегося результата . Полученный результат запоминается
.
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) И так далее . Производит расчет до ,,
ПОСЛЕДНЕЙ ,, строки со временем 10:09:59 . ( Начинает расчет с первой строки
нужного нам времени . а заканчивает ,,
последней строкой указанного нами
времени . так как в файле имеются несколько строк , с одним и тем же
временем . Различны ,, НОМЕРА ,, строк )
8 ) Результат должен получится Пример : Минус или Плюс = ЧИСЛО N . Результат заносится в графу результата.
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) После получения результата , нажатием кнопки ,, очистка результата ,, , очищаем
результат для дальнейших расчетов . 10 )
При активации графы ,, Нулевой результат ,, Скрипт работает также , но
ЕЩЕ указывает в соответствующей графе ,
НОМЕР строки или строк , на которой при расчете , были ,, переходы,, от
положительного результата в отрицательный или наоборот. ( ,, ЧЕРЕЗ НОЛЬ ,, ) То есть
, результат был Плюс 100 , следующая строка было минус 101 Скрипт
отнимает от 100 -101 и ,, и в процессе ,, переходит от положительного
результата в отрицательный = -1 Номер строки , которая дала нам изменения в
результате , записывается в графе .
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