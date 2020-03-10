Нужна Автоматизация вилочных исходов на спорт

Ищу специалиста. Необходимо выполнить парсинг компаний по городу Казани, собрать e-mail. Обязательным условием является средняя оценка компании ниже 5. Буду рад сотрудничеству с квалифицированным исполнителем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Имеются исходники программы, которая предназначена для автоматизации ставок на букмекерских конторах.
Необходимо наладить работоспособность и развернуть на сервере:
1. Парсинг ставок с определенного сканера таких ставок
2. Передачу данных ставок в админский клиент данной программы
3. Распределение ставок из админского клиента в клиент, который будет данные ставки проставлять по определенной схеме.
Понадобятся знания C# и js.
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