Нужна Автоматизация вилочных исходов на спорт

$600
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки245 просмотров
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Добрый день! 

Имеются исходники программы, которая предназначена для автоматизации ставок на букмекерских конторах. 

Необходимо наладить работоспособность и развернуть на сервере: 

1. Парсинг ставок с определенного сканера таких ставок 

2. Передачу данных ставок в админский клиент данной программы 

3. Распределение ставок из админского клиента в клиент, который будет данные ставки проставлять по определенной схеме. 

Понадобятся знания C# и js. 

4 года назад
Palavar240898
Андрей 
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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