Утилита для сайта

Нужен парсер

Программа должна уметь: выполнить поиск через специальное поле на сайте по заранее подготовленному списку названий из txt файла, применив, опционально,еще несколько фильтров, которые можно указать в программе и записать цены соответствующие товару, а так же название и примененные фильтры в отдельный файл. Нужно выполнить за день или в крайнем случае за два