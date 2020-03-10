Утилита для сайта

$32
Прикладное ПОЗакрыт5 заявок395 просмотров
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Нужен парсер

Программа должна уметь: выполнить поиск через специальное поле на сайте по заранее подготовленному списку названий из txt файла, применив, опционально,еще несколько фильтров, которые можно указать в программе и записать цены соответствующие товару, а так же название и примененные фильтры в отдельный файл. Нужно выполнить за день или в крайнем случае за два

4 года назад
guest_15838360985812
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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