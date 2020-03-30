ТЗ СКРИПТ ( ПРОГРАММА ) - ПОДСЧЕТ ДАННЫХ . ...
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Разработка софта на С++ и Linux, знание WinAPI- срочно!
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