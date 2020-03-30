Разработка софта на С++ и Linux, знание WinAPI- срочно!

$370
Прикладное ПОЗавершен5 заявок377 просмотров
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Разработка софта на С++ и Linux, знание WinAPI- срочно!

ТЗ - предоставлю исполнителю, работа через репозиторий Гит или Битбакет, отчёт каждый день о работе

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Linux
4 года назад
WebSockratStudio
Андрей 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-5)
Выбранный исполнитель
stas_romanenko
Станислав 
34 годаКиргизия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
4 года назад
$370
7 дней
WMZ
Работа идёт! Рекомендую к сотрудничеству!
Фактически, заказчик исчез. Не оплатив выполненную работу. Итак прошло 5 месяцев. Выполнен проект, который собственно до Станислава Романенко, никто даже понять не мог, что нужно сделать. Проектного решения задачи у заказчика не было. И как такового ТЗ тоже. Была лишь постановка. Проект пережил несколько исследований, разработчика, разумеется, и несколько перепроектировок. И собственно был перепроектирован разработчиком, т.к. предлагаемое заказчиком решение не было работоспособным. Заказчик не знал детали реализации протокола TCP, поэтому предлагал таковые решения. Перепроектирование было принято заказчиком. В итоге сложность проекта оказалось таковой, что несколько раз разработчик был готов отказаться и прекратить разработку, т.к. оплата была небольшой, а трудозатраты непомерно большими - относительно изначальной задачи. О чём он несколько раз говорил заказчику. На что со стороны заказчика постоянно получал ответ: выполняйте, мы всё оплатим, проект очень нужен. И именно поэтому разрабочик продолжал выполнение. В итоге, с переработкой приблизитльно в 10 раз больше, (и ценой приблизительно соответствующей) проект выполнен. И иначе в принципе выполнить его было невозможно. Т.к. на этапе указания задачи, заказчик не учитывал всего, с чем придётся столкнуться. Исполняемый файл сдан и принят. на стороне заказчика. Исходный код не передан и остаётся у разработчика. Точнее исходный код передан частично, где была всё же решена часть задач. Но за этот именно код полной оплаты не последовало. Поэтому этот код не может считаться переданным. И полностью принадлежит разработчику. В итоге заказчик говорит: "Всё в порядке, мы с вами рассчитаемся. Нужно подписать бумаги (с вами). Немного подождите." После этого проходил ещё 2 месяца. За это время заказчику несколько раз было отправлено письмо с напоминанием: "хорошо бы уже рассчитаться и получить, для вас, код". На что был дан ответ: "Да, конечно, подождите через несколько дней будет ответ." После этого проходит 2 недели - ответа нет. В итоге, заказчик. Заказчик остаётся без исходников. И без продукта. Разработчик остаётся без оплаты. И будет поступать с продуктом, как со своей собственностью. В соответствии с законами об интеллектуальной собственности. В итоге вместо своевременной полной оплаты, разработчик получает дополнительные трудозатраты на дальнейшую реализацию продукта. Хотя это совсем не входило в его планы, и совсем не это ему было нужно.
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