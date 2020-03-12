Связать R-keeper и другую программу

сделать возможным формировать счёт (из прайса) на товары и улуги + аналитика и сверка с контрагентами + учет денег (в идеале синхронизация с клиент банком и картой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать программу для взаимодействия r-keeper и другой программой на с/с++
R-keeper должен в реальном времени принимать сигнал, номер от нашей программы, трансформированный в номер, который примет R-keeper в чек и дальнейшую аналитику.
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