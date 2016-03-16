Разработка веб сайтов и веб приложений

УСЛУГИ

Создание веб приложений любой сложности.

Могу сделать как на php фреймворках так и написать с нуля.

На выходе гарантирую качественный продукт + читабельный и расширяемый код.

НАВЫКИ

Программирование: PHP(symfony, laravel,codeigniter,kohana) / JavaScript(jquery, react.js,vue.js )

Базы данных: Mysql / PostgreSQL

Системы управления версиями: git, svn

СХЕМА РАБОТЫ

1. Предварительная заявка

2. Изучение техзадания

3 . Окончательная заявка

4. Работа

5. Демонстрация

6. Оплата

7. Передача исходников

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