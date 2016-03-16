x_pat

Али x_pat

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Разработка веб сайтов и веб приложений

УСЛУГИ

Создание веб приложений любой сложности.

Могу сделать  как на php фреймворках так и написать с нуля.

На выходе гарантирую качественный продукт + читабельный и расширяемый код.

НАВЫКИ

Программирование:  PHP(symfony, laravel,codeigniter,kohana) / JavaScript(jquery, react.js,vue.js )

Базы данных: Mysql  / PostgreSQL

Системы управления версиями: git, svn

СХЕМА РАБОТЫ

1.  Предварительная заявка

2.  Изучение техзадания 

3 . Окончательная заявка 

4.  Работа

5.  Демонстрация

6. Оплата

7. Передача исходников

КОНТАКТЫ

Whatsapp || Telegram: +996 772 16 87 35

Почта:  [email protected]

Онлайн с 7 до 17 по Москве , выходные: суббота, воскресенье.

Отзывы заказчиков

Droga1979
Евгений 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$650
10 баллов
9 лет назад
Разработка работающего прототипа в стартап
PHPYii
Ответственный исполнитель. Быстрая работа. Будем дальше продолжать с ним работать по нашему проекту.
Отличный заказчик. Буду рад и впредь сотрудничать
Ответный отзыв