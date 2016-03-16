Разработка веб сайтов и веб приложений
УСЛУГИ
Создание веб приложений любой сложности.
Могу сделать как на php фреймворках так и написать с нуля.
На выходе гарантирую качественный продукт + читабельный и расширяемый код.
НАВЫКИ
Программирование: PHP(symfony, laravel,codeigniter,kohana) / JavaScript(jquery, react.js,vue.js )
Базы данных: Mysql / PostgreSQL
Системы управления версиями: git, svn
СХЕМА РАБОТЫ
1. Предварительная заявка
2. Изучение техзадания
3 . Окончательная заявка
4. Работа
5. Демонстрация
6. Оплата
7. Передача исходников
КОНТАКТЫ
Whatsapp || Telegram: +996 772 16 87 35
Почта: [email protected]
Онлайн с 7 до 17 по Москве , выходные: суббота, воскресенье.
Отзывы заказчиков
$650
10 баллов
9 лет назад
PHPYii
Ответственный исполнитель. Быстрая работа. Будем дальше продолжать с ним работать по нашему проекту.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Буду рад и впредь сотрудничать