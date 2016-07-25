Разработка сайтов и приложений для Android
Имеются уверенные знания:
- PHP 5.x, 7.x
- OOP
- MVC
- Laravel 5
- Разработка RESTful API
- Работа с различными API
- MySQL, PostrgeSQL, NoSQL, MongoDB, Redis
- JavaScript
- jQuery + разработка плагинов
- Node.js
- Express.js
Также есть опыт работы с:
- PHP
- Yii2, Phalcon 2.0
- Java
- Android SDK
- QuickBlox
- HTML5, CSS3
- Bootstrap
Дополнительно:
- Linux (Ubuntu, CentOS), Windows
- Git
- Composer
- NPM
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
9 лет назад
AndroidiOS
Ответственный и компетентный исполнитель. Постоянно на связи. Выполнил все взятые на себя обязательства точно в срок. Лояльно отнесся к изменениям в техническом задании и возникшим небольшим дополнениям. Работать с Сергеем более чем комфортно и продуктивно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Честный и общительный заказчик. Старается вникнуть в сути задачи. Без проблем отвечает на все интересующие вопросы. Оплату производит без задержек. Приятно иметь дело с таким человек.
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
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