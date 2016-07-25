abler98

Сергей abler98

 
27 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов и приложений для Android

Имеются уверенные знания:

  • PHP 5.x, 7.x
  • OOP
  • MVC
  • Laravel 5
  • Разработка RESTful API
  • Работа с различными API
  • MySQL, PostrgeSQL, NoSQL, MongoDB, Redis
  • JavaScript
  • jQuery + разработка плагинов
  • Node.js
  • Express.js

Также есть опыт работы с:

  • PHP
  • Yii2, Phalcon 2.0
  • Java
  • Android SDK
  • QuickBlox
  • HTML5, CSS3
  • Bootstrap

Дополнительно:

  • Linux (Ubuntu, CentOS), Windows
  • Git
  • Composer
  • NPM

Отзывы заказчиков

nikish2005
Никита 
42 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Серверная часть для мобильного приложения
AndroidiOS
Ответственный и компетентный исполнитель. Постоянно на связи. Выполнил все взятые на себя обязательства точно в срок. Лояльно отнесся к изменениям в техническом задании и возникшим небольшим дополнениям. Работать с Сергеем более чем комфортно и продуктивно. Рекомендую!
Честный и общительный заказчик. Старается вникнуть в сути задачи. Без проблем отвечает на все интересующие вопросы. Оплату производит без задержек. Приятно иметь дело с таким человек.
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Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
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