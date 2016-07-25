Ответственный и компетентный исполнитель. Постоянно на связи. Выполнил все взятые на себя обязательства точно в срок. Лояльно отнесся к изменениям в техническом задании и возникшим небольшим дополнениям. Работать с Сергеем более чем комфортно и продуктивно. Рекомендую!