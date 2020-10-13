Специалист по созданию звуковых эффектов в мобильной игре

Здравствуйте.

Ищу специалиста для озвучки игровых элементов в мобильной игре. Прикрепляю видео с игрой для общего принципа озвучки

Скачать видео по игровому интерфейсу игры можно по ссылкам:

https://drive.google.com/file/d/1qkIirgM7A5eqZYZfubEAt7UF3HxvhQIV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wobznvXyCy2c5s4dWJaWsTbFopk8qzgd/view?usp=sharing

Звуковые элементы в игре

1. Открытие сундуков. Всего 7 эффектов по 2-3 секунды.

1.1. Кручение сундука. Сундук крутится, как правило, около 2 секунд.

1.2. Открытие сундука. Небольшой эффект в завершающей части открытия (не более 0,5 секунды)

1.3. Появление карт в сундуке (14 звуковых эффектов под каждый цвет). Длина одного звукового эффекта около секунды

2. Выстрел пушки снарядом. Короткий звук — 0,1 секунды

3. Взрыв бомб

Короткие 4 звука — 0,2 секунды

4. Попадание в цель

Короткий звук — 0,2 секунды

5. Эффект электричества/замедления/заморозки/уничтожения

Короткие 4 звука — 0,5 секунды

6. Выстрел супер оружием — полет самонаводящихся ракет

Статический звук полета ракеты — 0,5 секунды

Просьба писать ориентировочную цену и сроки работы.

НА ШАБЛОН НЕ ОТВЕЧУ!