Всё уже попилено на ровные дорожки. Нужно свести. Стиль рок.
Скачать с YouTube плейлиста в MP3
1.Оставляю ссылки на Youtube - плейлисты .
2.Выгрузить из них MP3 аудио .
3.Скинуть на Облако мне для загрузки всего перечня .
4.Рассказать как это делать автоматизированно ..
Заявки фрилансеров
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