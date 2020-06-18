1.Оставляю ссылки на Youtube - плейлисты . 2.Выгрузить из них MP3 аудио . 3.Скинуть на Облако мне для загрузки всего перечня . 4.Рассказать как это делать автоматизированно ..
Производство мелоди
Трэп ( Рэйв) 2:30
Текст песни: Да, мы здесь
И никто не знает
Почему мы там
Где вечер наступает
Почему мы там
Где рассвет витает
Почему мы там
Где нас никто не знает
Ответ простой(за кадром , ускоряется)
Припев: Да потому что надо
Да потому что надо
Да потому что надо
Мы есть мы
И теперь все знают
Почему мы там
Где казаки обитают
Я есть я
И опять никто не знает
Почему я там где любовь витает
Ответ такой
Да ясен красен
Хамелеон простой(за кадром, без мелодии)
Припев: Да потому что надо
Да потому что надо
Да потому что надо
Однажды оказался я на небоскребе в сиетле 350 метров над водой Посмотрел вниз, там бабушки моего кузена Брэдли Вот Не пойму он совсем тупой(монолог без мелодии)
Припев: Да потому что надо Да потому что надо Да потому что надо
Припев должен быть взрывной, то есть да потому что надо ( и после примерно что то вроде мелодии в припеве Lida - Карантинейджер
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Музыка и Звуки11 заявокЗакрыт5 лет назад
Всё уже попилено на ровные дорожки. Нужно свести. Стиль рок.Музыка и Звуки44 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $25
Нужно сделать простую аранжировку песни August – Intelligensy в стиле Ska. Состав: Ритм группа, Альт саксофон, Тенор саксофон, Труба, Тромбон, Вокал. Проект нужен в программе Finale или подобной, что бы конечный файл имел ...Музыка и Звуки6 заявокЗакрыт5 лет назад
От вас исходники того что вы записали от нас аранжировка и сведение. Ниже наши работы.Музыка и Звуки4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Оплачу помощь в освоении программы Tracktion T7 с нуля.Музыка и Звуки2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен человек который разбирается в создании музыки и аранжировкиМузыка и Звуки29 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать аранжировку песни "Август – Intelligency". Сделать её в стиле Ska. ОБЯЗАТЕЛЬНО в нотном редакторе Finale или подобном. Конченый файл должен иметь формат ".musx"Музыка и Звуки5 заявокЗакрыт5 лет назад
Для фитнес воркаутаМузыка и Звуки23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Подобрать для видеокурса аудио creative common (публичное использование). Описание: Подобрать 10-20 вариантов аудио для интро (лого) и столько же для самого ролика на тему подходящую под курс личной эффективности. Аудио должно ...Музыка и Звуки13 заявокЗакрыт5 лет назад
Спеть песню. Пикник Королевство Кривых ( слова песни переделаны нами) Музыка минусМузыка и Звуки11 заявокЗакрыт5 лет назад