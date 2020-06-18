Производство мелоди

Трэп ( Рэйв) 2:30

Текст песни: Да, мы здесь

И никто не знает

Почему мы там

Где вечер наступает

Почему мы там

Где рассвет витает

Почему мы там

Где нас никто не знает

Ответ простой(за кадром , ускоряется)

Припев: Да потому что надо

Да потому что надо

Да потому что надо

Мы есть мы

И теперь все знают

Почему мы там

Где казаки обитают

Я есть я

И опять никто не знает

Почему я там где любовь витает

Ответ такой

Да ясен красен

Хамелеон простой(за кадром, без мелодии)

Припев: Да потому что надо

Да потому что надо

Да потому что надо

Однажды оказался я на небоскребе в сиетле 350 метров над водой Посмотрел вниз, там бабушки моего кузена Брэдли Вот Не пойму он совсем тупой(монолог без мелодии)

Припев: Да потому что надо Да потому что надо Да потому что надо

Припев должен быть взрывной, то есть да потому что надо ( и после примерно что то вроде мелодии в припеве Lida - Карантинейджер