Прочитать на украинском языке в приложении

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Закрыт13 заявок784 просмотра

Только для носителей украинского языка! Нужны парни от 18 лет. Нужно скачать специальное предложение и прочитать в нём 400 предложений на украинском языке, на произвольную тему. Предложения уже загружены в это приложение. Обычная подработка для новичков, профессиональные микрофоны не нужны!!! Дикторы НЕ нужны! Нужно Только: хороший смартфон от 2017года , владение украинским языком и свободное время. Задание Занимает около 1,5 -2 часа.Оплата при выполнении всего задания по инструкции. Проверка от 1 до 10 дней!Нужно будет прочитать короткий текст в аудио для теста. Сразу пишите модель и марку телефона и сколько свободной внутренней памяти на ТЕЛЕФОНЕ!!!!

5 лет назад
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