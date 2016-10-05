Логотип и Фирменный стиль для флаера

Нужен дизайн фирменного бланка на основе фирменного стиля и логотипа. Бланк будет использоваться для печати (цветной) писем и коммерческих предложений клиентам и партнерам. К заданию прикреплен пример фирменного бланка коммерческого предложения, оформление которого нравиться. Но не уверен, что ...