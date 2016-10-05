Логотип и Фирменный стиль для флаера

1. Переделать существующий логотип на более современный. Формат файла на выходе должен быть векторный. 2. Сделать визитку, фирменный бланк, конверт. 3. Корпоративные цвета. Компания занимается логистикой, данный логотип уже довольно узнаваем клиентами и должен быть выполнен примерно в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать логотип и фирменный стиль брошуры для выставки
с описанием услуг технической компании. Так же довести флаер до презентабельной кондиции.
в аттаче концепт
Задание на выходные, макет нужен к понедельнику.
общение и детали в скайпе
- Похожие заказы
- $30Фирменный стиль13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Нужен дизайн фирменного бланка на основе фирменного стиля и логотипа. Бланк будет использоваться для печати (цветной) писем и коммерческих предложений клиентам и партнерам. К заданию прикреплен пример фирменного бланка коммерческого предложения, оформление которого нравиться. Но не уверен, что ...Завершен7 лет назад
- $100
1. Переделать существующий логотип на более стильный + личное видение 2. Сделать визитку, фирм бланки, конверт, шрифт, корп цвета, папка, слоган. 3. Создать персонаж на основании примеров + личное видение. 4. Оформление соц сетей в едином корп стиле. 5. ...Фирменный стиль17 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать фирменный стиль компании Фенрус. Сайт www.fenrus.ru. [b]Задачи: ===== [/b] - логотип - визитка - презентация Power Point - бланк компании - папка - конверт Постоплата по факту выполнения. Срок выполнения - 7 дней.Завершен7 лет назад
- $500
Брендинг для Ювелирной компании ZARGAR Эстетика как у сайта https://www.vitalydesign.com Нужно сделать лого - брендбук с историей / дизайн ювелирных изделий на основе пару брендинг research . Типа демографики и позиционирования брэнда 1. Создании полного лого - брендбука - стоимость $150-200§ Фирменные ...Фирменный стиль18 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходима разработка фирменного стиля. Подробности после ознакомления с выполненными работами.Завершен7 лет назад
Необходимо разработать корпоративный стиль по наброскам логотипа. То есть концепция логотипа компании есть на его основе необходимо сделать иконки для сайта (купить, скачать и прочее), форму коммерческого предложения для верстки в pdf и.т.д.Фирменный стиль15 заявокЗакрыт7 лет назад