# 1 — $ 10

Нужен дизайн фирменного бланка на основе фирменного стиля и логотипа.

Бланк будет использоваться для печати (цветной) писем и коммерческих предложений клиентам и партнерам.

К заданию прикреплен пример фирменного бланка коммерческого предложения, оформление которого нравиться.

Но не уверен, что мой логотип будет так же хорошо смотреться в крупном размере в качестве фона страницы.

Так как на примере лого - зеленый и круглый, а у меня - красный и острый.

В общем проявите свой талант и предоставьте мне свой вариант, который, как вы считаете, может стать победителем.