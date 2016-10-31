1. Переделать существующий логотип на более стильный + личное видение 2. Сделать визитку, фирм бланки, конверт, шрифт, корп цвета, папка, слоган. 3. Создать персонаж на основании примеров + личное видение. 4. Оформление соц сетей в едином корп стиле. 5. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн фирменного бланка на основе фирменного стиля и логотипа.
Бланк будет использоваться для печати (цветной) писем и коммерческих предложений клиентам и партнерам.
К заданию прикреплен пример фирменного бланка коммерческого предложения, оформление которого нравиться.
Но не уверен, что мой логотип будет так же хорошо смотреться в крупном размере в качестве фона страницы.
Так как на примере лого - зеленый и круглый, а у меня - красный и острый.
В общем проявите свой талант и предоставьте мне свой вариант, который, как вы считаете, может стать победителем.
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