Печать и бланк компании

Необходимо сделать:

1) печать

ОГРН 1167746797624

ИНН 7724379178

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный инжиниринг"

2) бланк компании

Промышленная химическая продукция и промышленное оборудование

Тел: +7 495 109 01 05

г.Москва, метро Нагатинская, ул.Нагатинская д.1 стр.28

[email protected]

Логотип на печати нужно придумать заново. Пример тематики в приложении

Бланк компании можно свое, можно похожее на то что в приложении. Убрать яркие цвета (чтобы не тратить картриджи в принтере)