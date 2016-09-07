Печать и бланк компании

Фирменный стильЗакрыт10 заявок219 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать:

1) печать 

ОГРН 1167746797624

ИНН 7724379178

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный инжиниринг"

2) бланк компании

Промышленная химическая продукция и промышленное оборудование

Тел: +7 495 109 01 05

г.Москва, метро Нагатинская, ул.Нагатинская д.1 стр.28

[email protected]

Логотип на печати нужно придумать заново. Пример тематики в приложении

Бланк компании можно свое, можно похожее на то что в приложении. Убрать яркие цвета (чтобы не тратить картриджи в принтере)

7 лет назад
mosalko
Антон 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
22 дня назад
  • Похожие заказы

  • Логотип и визитная карта для транспортной компании

    Добрый день, уважаемые Дизайнеры. Необходимо разработать логотип и дизайн визитной карты для транспортной компании, которая занимается перевозками автомобилей по США. Данная компания называется Splendid Transportation inc.  Отличительная черта компании — исключительное отношение сотрудников компании к нашим заказчикам ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Замена изображения в векторе

    Есть разработанный фирменный стиль в векторе (иллюстратор и корел). Мы сделали редизайн лого. Нужно просто в 3-х документах - бланк и визитка заменить лого на новое. Скопировать и вставить.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Придумать бренд для фасованных продуктов питания

    $10

    Придумать бренд для фасованных продуктов питания.  Надпись будет на упаковке. Типы продуктов: гречка (крупы), сыр, фисташки и все что можно нарезать/насыпать/упаковать Название локализируется для - РФ, г. Санкт-Петербург. Желательно, чтобы было интернациональное звучание. Либо название должно вызывать ассоциации доверия к ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание Логотипа и фирменного стиля

    До 20 сентября срок реализации. Разработка  1. Логотип2. Фирменный бланк3. Сертификат Академии Коучинга4. Фирменное оформлениеписьма в е-мэйл рассылку5. Фирменное оформление статей в соцсети

    Фирменный стиль21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн униформы для сотрудников супермаркета

    Необходимо нарисовать 2 варианта эскиза униформы для работников супермаркета: - кассир: блуза, платок/галстук, жилетка, юбка/ брюки - мерчендайзер: рубашка, жилет, брюки, кепка - уборщик: кофта и брюки - грузчик: футболка кофта жилет комбинезон - отел кулинарии: ...

    Фирменный стиль6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно создать фирменный образ для упаковки

    Требуется Профессиональная разработка  фирменного образа (Бобра) для дизайна продукции и упаковки. Нужно нарисовать Бобра в 2-вух позах: стоячего и лежачего+ название  Макет нужно сделать сразу в нескольких графических редакторах, что бы в дальнейшем можно было использовать везде- ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад