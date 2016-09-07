Печать и бланк компании

Добрый день, уважаемые Дизайнеры. Необходимо разработать логотип и дизайн визитной карты для транспортной компании, которая занимается перевозками автомобилей по США. Данная компания называется Splendid Transportation inc. Отличительная черта компании — исключительное отношение сотрудников компании к нашим заказчикам ...
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Необходимо сделать:
1) печать
ОГРН 1167746797624
ИНН 7724379178
Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный инжиниринг"
2) бланк компании
Промышленная химическая продукция и промышленное оборудование
Тел: +7 495 109 01 05
г.Москва, метро Нагатинская, ул.Нагатинская д.1 стр.28
Логотип на печати нужно придумать заново. Пример тематики в приложении
Бланк компании можно свое, можно похожее на то что в приложении. Убрать яркие цвета (чтобы не тратить картриджи в принтере)
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