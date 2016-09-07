Создание фирменного стиля

Фирменный стильЗавершен3 заявки129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать фирменный стиль и дизайн каталога продукции компании

7 лет назад
valpatsk
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 дней назад
7 лет назад
$100
1 день
Я настоятельно рекомендую Ольгу, как специалиста для всех тех, кто хотел бы получить индивидуальный подход к своему заказу. Профессионализм, ответственность, огромное нечеловеческое терпение!! Коммуникация ведется каждый день , учитываются все требования и пожелания. Огромное спасибо вам, Ольга!!!!!! Вы сделали нашу компанию яркой и узнаваемой на рынке!
Рада работать с этой компанией - вежливое общение, всегда на связи, моментальная оплата. Рекомендую, как надежного заказчика!
  • Похожие заказы

  • Замена изображения в векторе

    Есть разработанный фирменный стиль в векторе (иллюстратор и корел). Мы сделали редизайн лого. Нужно просто в 3-х документах - бланк и визитка заменить лого на новое. Скопировать и вставить.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Придумать бренд для фасованных продуктов питания

    $10

    Придумать бренд для фасованных продуктов питания.  Надпись будет на упаковке. Типы продуктов: гречка (крупы), сыр, фисташки и все что можно нарезать/насыпать/упаковать Название локализируется для - РФ, г. Санкт-Петербург. Желательно, чтобы было интернациональное звучание. Либо название должно вызывать ассоциации доверия к ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание Логотипа и фирменного стиля

    До 20 сентября срок реализации. Разработка  1. Логотип2. Фирменный бланк3. Сертификат Академии Коучинга4. Фирменное оформлениеписьма в е-мэйл рассылку5. Фирменное оформление статей в соцсети

    Фирменный стиль21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн униформы для сотрудников супермаркета

    Необходимо нарисовать 2 варианта эскиза униформы для работников супермаркета: - кассир: блуза, платок/галстук, жилетка, юбка/ брюки - мерчендайзер: рубашка, жилет, брюки, кепка - уборщик: кофта и брюки - грузчик: футболка кофта жилет комбинезон - отел кулинарии: ...

    Фирменный стиль6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно создать фирменный образ для упаковки

    Требуется Профессиональная разработка  фирменного образа (Бобра) для дизайна продукции и упаковки. Нужно нарисовать Бобра в 2-вух позах: стоячего и лежачего+ название  Макет нужно сделать сразу в нескольких графических редакторах, что бы в дальнейшем можно было использовать везде- ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разрабтка логотипа и фирменного стиля

    Требуется обновить существующую визитку и создать фирменный стиль для  компании, занимающейся техническим осмотром автомобилей.  Тона: красный, белый, серый, черный. Тип: строгий. Важно: полное отсутствие гаечных ключей, колёс, двигателей, силуэтов авто. Вводная информация и техническое задание, материалы и образцы текущей ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад