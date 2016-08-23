Дизайн униформы для сотрудников супермаркета

Требуется Профессиональная разработка фирменного образа (Бобра) для дизайна продукции и упаковки. Нужно нарисовать Бобра в 2-вух позах: стоячего и лежачего+ название Макет нужно сделать сразу в нескольких графических редакторах, что бы в дальнейшем можно было использовать везде- ...