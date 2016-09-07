Разрабтка логотипа и фирменного стиля

Нужен ФС. Материалы во вложении. Бланк А4 необходим для печати и в формате DOC. -- Дополнение: Конкурс продлен до 5 сентября. Все исполнители, принявшие участие в конкурсе, могут внести правки в свои работы. [b]Уточнение по ТЗ[/b] 1. ФС должен быть лаконичным. Почти ...