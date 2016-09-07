Разрабтка логотипа и фирменного стиля

Необходимо создать фирменый стиль, логотип для онлайн фитнес школы. Сайт на вордпресс( онлайн школа) . Создать рисованый мультик про меня и мою школу( я персональный тренер, фитнес нутрициолог, коуч). Упоковать курс для автоматической продажи ( ...
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Требуется обновить существующую визитку и создать фирменный стиль для компании, занимающейся техническим осмотром автомобилей.
Тона: красный, белый, серый, черный.
Тип: строгий.
Важно: полное отсутствие гаечных ключей, колёс, двигателей, силуэтов авто.
Вводная информация и техническое задание, материалы и образцы текущей визитки и логотипа будут предоставлены победителю.
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