Нужно создать фирменный образ для упаковки

Фирменный стильЗавершен11 заявок230 просмотров
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Требуется Профессиональная разработка  фирменного образа (Бобра) для дизайна продукции и упаковки.

Нужно нарисовать Бобра в 2-вух позах: стоячего и лежачего+ название 

Макет нужно сделать сразу в нескольких графических редакторах,

что бы в дальнейшем можно было использовать везде- таких как -Illustrator, CorelDro,Photoshop

Получить макет нужно не позднее 9-го сентября

7 лет назад
nashinstrument
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
zaitcevaal
Анна 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$50
3 дня
Отличный Исполнитель, работой довольна, рекомендую!!! Все в срок, всегда на связи. На просьбы всегда откликалась с пониманием, и очень оперативно. Дизайн - очень качественный. Все макеты соответствуют ТЗ. Продолжим сотрудничество.
Очень понравился заказчик. Все чётко и очень вежливо. Прекрасное ТЗ. Оплата моментальная. Было приятно сотрудничать. Побольше бы таких заказчиков))
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