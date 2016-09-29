Нужно создать фирменный образ для упаковки

Отличный Исполнитель, работой довольна, рекомендую!!! Все в срок, всегда на связи. На просьбы всегда откликалась с пониманием, и очень оперативно. Дизайн - очень качественный. Все макеты соответствуют ТЗ. Продолжим сотрудничество.