До 20 сентября срок реализации. Разработка 1. Логотип2. Фирменный бланк3. Сертификат Академии Коучинга4. Фирменное оформлениеписьма в е-мэйл рассылку5. Фирменное оформление статей в соцсети
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Придумать бренд для фасованных продуктов питания.
Надпись будет на упаковке.
Типы продуктов: гречка (крупы), сыр, фисташки и все что можно нарезать/насыпать/упаковать
Название локализируется для - РФ, г. Санкт-Петербург.
Желательно, чтобы было интернациональное звучание. Либо название должно вызывать ассоциации доверия к домашней (деревенской) пище.
Желательно одним словом.
Проверять уникальность обязательно: https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html
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