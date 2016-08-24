Создание Логотипа и фирменного стиля

Фирменный стильЗакрыт21 заявка241 просмотр
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До 20 сентября срок реализации. Разработка 

1. Логотип2. Фирменный бланк3. Сертификат Академии Коучинга4. Фирменное оформлениеписьма в е-мэйл рассылку5. Фирменное оформление статей в соцсети    

7 лет назад
marifm602
Марина 
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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