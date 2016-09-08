Замена изображения в векторе

Фирменный стильЗавершен8 заявок197 просмотров
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Есть разработанный фирменный стиль в векторе (иллюстратор и корел).

Мы сделали редизайн лого.

Нужно просто в 3-х документах - бланк и визитка заменить лого на новое.

Скопировать и вставить.

7 лет назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 дней назад
7 лет назад
$30
1 день
Спасибо Ольге большое. Оперативно отреагировала на нашу заявку. Быстро внесла все изменения. Пошла нам на встречу. Работаем с Олей не в первый раз. Первый раз рисовали фирменный стиль. Хотим сказать, что Оля очень ответственный исполнитель. Неважно маленький это заказ или большой - подход всегда профессиональный. Большое спасибо.
Отличный, надежный заказчик - точное тз, и быстрая оплата.
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