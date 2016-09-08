Замена изображения в векторе

Спасибо Ольге большое. Оперативно отреагировала на нашу заявку. Быстро внесла все изменения. Пошла нам на встречу. Работаем с Олей не в первый раз. Первый раз рисовали фирменный стиль. Хотим сказать, что Оля очень ответственный исполнитель. Неважно маленький это заказ или большой - подход всегда профессиональный. Большое спасибо.