Разработать фирменный стиль и дизайн каталога продукции компании
Обновление корпоративного стиля для сайта (логотип, иконки)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обновление корпоративного стиля для сайта capmex.ru (логотип, иконки, прочая графика).
- Похожие заказы
- Фирменный стиль1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо внести изменения в фирменный стиль, основной уклон - создание фирменного стиля для Российского рынка, тот что сделан сейчас больше подходит к европейскому.Завершен7 лет назад
Есть разработанный фирменный стиль в векторе (иллюстратор и корел). Мы сделали редизайн лого. Нужно просто в 3-х документах - бланк и визитка заменить лого на новое. Скопировать и вставить.Завершен7 лет назад
- $10
Придумать бренд для фасованных продуктов питания. Надпись будет на упаковке. Типы продуктов: гречка (крупы), сыр, фисташки и все что можно нарезать/насыпать/упаковать Название локализируется для - РФ, г. Санкт-Петербург. Желательно, чтобы было интернациональное звучание. Либо название должно вызывать ассоциации доверия к ...Завершен7 лет назад
До 20 сентября срок реализации. Разработка 1. Логотип2. Фирменный бланк3. Сертификат Академии Коучинга4. Фирменное оформлениеписьма в е-мэйл рассылку5. Фирменное оформление статей в соцсетиФирменный стиль21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо нарисовать 2 варианта эскиза униформы для работников супермаркета: - кассир: блуза, платок/галстук, жилетка, юбка/ брюки - мерчендайзер: рубашка, жилет, брюки, кепка - уборщик: кофта и брюки - грузчик: футболка кофта жилет комбинезон - отел кулинарии: ...Фирменный стиль6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется Профессиональная разработка фирменного образа (Бобра) для дизайна продукции и упаковки. Нужно нарисовать Бобра в 2-вух позах: стоячего и лежачего+ название Макет нужно сделать сразу в нескольких графических редакторах, что бы в дальнейшем можно было использовать везде- ...Завершен7 лет назад
здравствуйте! мы открываем кафе быстрого питания , нужна помощь в создании логотипа и дизайна уличной вывески .Завершен7 лет назад
Требуется обновить существующую визитку и создать фирменный стиль для компании, занимающейся техническим осмотром автомобилей. Тона: красный, белый, серый, черный. Тип: строгий. Важно: полное отсутствие гаечных ключей, колёс, двигателей, силуэтов авто. Вводная информация и техническое задание, материалы и образцы текущей ...Завершен7 лет назад