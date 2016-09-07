Логотип и визитная карта для транспортной компании

Добрый день, уважаемые Дизайнеры.

Необходимо разработать логотип и дизайн визитной карты для транспортной компании, которая занимается перевозками автомобилей по США. Данная компания называется Splendid Transportation inc.

Отличительная черта компании — исключительное отношение сотрудников компании к нашим заказчикам (клиентам, чьи машины мы перевозим)

Пожелания:

- Логотип должен быть выполнен в выдержанных цветах, не режущих глаз, потому что на основе выбранной цветовой гаммы нужна и визитная карта.

- Логотип должен быть выполнен в стиле грузовика (автовоза без прицепа) с загруженными словами (название компании) вместо автомобилей (пример загрузки грузовика в приложении).

- На визитной карте должен быть логотип, место для контактного телефона и факса, а также адрес компании (если надо сообщу в лс)