Логотип и визитная карта для транспортной компании

Обновление корпоративного стиля для сайта [url=http://capmex.ru]capmex.ru[/url] (логотип, иконки, прочая графика).
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Добрый день, уважаемые Дизайнеры.
Необходимо разработать логотип и дизайн визитной карты для транспортной компании, которая занимается перевозками автомобилей по США. Данная компания называется Splendid Transportation inc.
Отличительная черта компании — исключительное отношение сотрудников компании к нашим заказчикам (клиентам, чьи машины мы перевозим)
Пожелания:
- Логотип должен быть выполнен в выдержанных цветах, не режущих глаз, потому что на основе выбранной цветовой гаммы нужна и визитная карта.
- Логотип должен быть выполнен в стиле грузовика (автовоза без прицепа) с загруженными словами (название компании) вместо автомобилей (пример загрузки грузовика в приложении).
- На визитной карте должен быть логотип, место для контактного телефона и факса, а также адрес компании (если надо сообщу в лс)
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