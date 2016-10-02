Разработать фирменный стиль компании

Фирменный стильЗавершен1 заявка142 просмотра
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Необходимо разработать фирменный стиль компании Фенрус. Сайт www.fenrus.ru.

Задачи:

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- логотип

- визитка

- презентация Power Point

- бланк компании

- папка

- конверт

Постоплата по факту выполнения.

Срок выполнения - 7 дней.

7 лет назад
Perepechin
Александр 
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
$70
7 дней
Все сделано быстро и аккуратно. Рекомендую исполнителя!
Понравилось работать с Александром. Всегда на связи, быстро оплачивает. Рекомендую.
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