Брендинг для Ювелирной компании ZARGAR Эстетика как у сайта https://www.vitalydesign.com Нужно сделать лого - брендбук с историей / дизайн ювелирных изделий на основе пару брендинг research . Типа демографики и позиционирования брэнда 1. Создании полного лого - брендбука - стоимость $150-200§ Фирменные ...
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Необходимо разработать фирменный стиль компании Фенрус. Сайт www.fenrus.ru.
Задачи:
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- логотип
- визитка
- презентация Power Point
- бланк компании
- папка
- конверт
Постоплата по факту выполнения.
Срок выполнения - 7 дней.
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