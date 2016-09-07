Брэндинг и полный дизайн ювелирной компании

$500
Фирменный стильЗакрыт18 заявок362 просмотра
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Брендинг для Ювелирной компании ZARGAR Эстетика как у сайта https://www.vitalydesign.com 

Нужно сделать лого  - брендбук с историей / дизайн ювелирных изделий на основе пару брендинг research . Типа демографики и позиционирования брэнда 

1.   Создании полного  лого  - брендбука  - стоимость $150-200§ Фирменные цвета и шрифты (для логотипа, заголовков, основной шрифт, прочие)

§ Оформление деловой документации: $50-100-         визитные карточки (для использования только на премиум-бумаге, приятной на ощупь)2.   Создании  дизайна ювелирных изделий /  Тех дизайн - стоимость $150-250§  дизайнов самих продуктов . нужна линия кольца 2 дизайна / браслет 2 дизайна / подвеска 2 дизайна /

7 лет назад
pro100art
38 летСША
15 лет в сервисе
Был
год назад
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