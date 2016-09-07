Брэндинг и полный дизайн ювелирной компании

Брендинг для Ювелирной компании ZARGAR Эстетика как у сайта https://www.vitalydesign.com

Нужно сделать лого - брендбук с историей / дизайн ювелирных изделий на основе пару брендинг research . Типа демографики и позиционирования брэнда

1. Создании полного лого - брендбука - стоимость $150-200§ Фирменные цвета и шрифты (для логотипа, заголовков, основной шрифт, прочие)

§ Оформление деловой документации: $50-100- визитные карточки (для использования только на премиум-бумаге, приятной на ощупь)2. Создании дизайна ювелирных изделий / Тех дизайн - стоимость $150-250§ дизайнов самих продуктов . нужна линия кольца 2 дизайна / браслет 2 дизайна / подвеска 2 дизайна /