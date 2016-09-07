Сделать фирменный стиль компании

1. Переделать существующий логотип на более стильный + личное видение

2. Сделать визитку, фирм бланки, конверт, шрифт, корп цвета, папка, слоган.

3. Создать персонаж на основании примеров + личное видение.

4. Оформление соц сетей в едином корп стиле.

5. Интро по логотипу (начальная заставка 10 сек + конечная заставка 3 сек).

Философия СинтезаСИНТЕЗИСгреч. synthesis, сближение, соединение. Один из способов человеческого познания: способность мысленно соединять составные части познаваемого предмета в одно целое.Философия синтеза это корректный синтез всего, что накопило человечество и синтезировали ученики в восхождении по эволюциям, используя опыт всех предыдущих эпох. Философия синтеза собирает лучшие накопления научных, религиозных и философских направлений. Выражает саму себя через строение человека. Это базовые константы, законы, условия, из которых начинают развиваться законы, условия, деятельность новой эпохи. Это концепция, теория и практическое применение. Это философия новой эпохи.Бог, Человек, Мироздание. Философия Синтеза – новое образовательное направление, раскрывающее фундаментальную базу данных Новой Эпохи. Сам Синтез, как таковой, – это важнейший результат Новой Эпохи. Новая Философская концепция.Философия Синтез – это учение об Боге, как Изначальном источнике Огня, Духа, Света и Энергии и о Человеке – его строении и развитии, а также о взаимоотношениях Отца и Человека. В основе Философии Синтеза есть прямой Синтез Бога и Человека.Печать Соломона, или звезда Давида Это знаменитая магическая печать Соломона, или звезда Давида. Верхний треугольник в ее изображении – белый, а нижний – черный. Она символизирует, в первую очередь, абсолютный закон аналогии, выражаемый мистической формулой: «То, что внизу, подобно тому, что вверху».Печать Соломона – это также символ эволюции человека: надо научиться не только брать, но и давать, поглощать и излучать одновременно, излучать – для Земли, воспринимать – от Неба. Мы получаем и наполняемся, только когда отдаем другим. Это совершенный союз духа и материи в человеке – союз солнечного сплетения и мозга

Придумать и Соединить философию СИНТЕЗа с философией компании.

Соединить заезду Давида с логотипом Синтезиса.

Что представляют 3 цвета логотипа. Соединить эти цвета с философией Синтеза.

Как соединить с философией Синтеза значок плэй внутри логотипа.

Сделать параллель между Инструмент для бизнеса (основная цель компании)и

Синтезом Бога и Человека (основное в философии синтеза)В общем нужно описать новый логотип, что из чего выходит и почему, взяв за основу философию синтез.