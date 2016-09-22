Конкурс - Переделать существующий логотип на более современный.

# 1 — $ 30

1. Переделать существующий логотип на более современный. Формат файла на выходе должен быть векторный.

2. Сделать визитку, фирменный бланк, конверт.

3. Корпоративные цвета.

Компания занимается логистикой, данный логотип уже довольно узнаваем клиентами и должен быть выполнен примерно в этом же ключе. Особо мудрить не надо, меняем цвета, шрифт, можно что-то свое предвнести. От нижней линии можно избавиться, или частично избавиться на ваше усмотрение. Будущий логотип прежде всего разрабатывается для нового сайта компании, это надо учесть так как нынешний логотип довольно устарел.