Рекламний кабінет гугл

Ищем специалиста по рекламе. Есть купленный зарубежный прогретый аккаунт в фб (можно через ваш, если имеется). Хотим настроить в Инстаграме рекламку на нашу ЦА в зарубежном ГЕО (Эмираты, Щвейцария и тд), которая будет вести на ...