Рекламний кабінет гугл

$50
Контекстная рекламаЗавершен5 заявок12 просмотров
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Треба спеціаліст, який налаштує рекламний кабінет в Гугл рекламі. Об'яви в Шопінгу майже перестали показуватись. Є підозра, що це можуть бути неправильно налаштовані теги, ремаркеинга, ГА4 або ще щось

3 месяца назад
guest_1695353349799
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
vlasyukslava
Вячеслав 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
19 часов назад
3 месяца назад
$40
1 день
Все було зроблено чітко, швидко із поясненням... Рекомендую
Все ок. Дякую за співпрацю.