Спеціаліст Google Adsense для виправлення проблем на сайті.

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Впала кількість кліків на рекламу на сайті. Потрібно виправити це. Також потрібно усунути проблему, яка на скріншоті. Оплата по вирішенню проблеми.

3 месяца назад
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
15 часов назад
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