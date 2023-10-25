Нужна реклама для одностраничного сайта

Шукаємо PPC спеціаліста, можна команду для управління рекламними кампаніями в Google ads та Meta ads для стоматологічного бізнесу. Перевага надається тим у кого є релевантний досвід. Відповідаючи на мій джоб пост, будь ласка, опишіть ...
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В нем я продаю свой товар «швабру», мне нужна реклама в которой я заплачу вам за Лиды.
По цене договоримся..
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