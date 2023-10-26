Лабораторная работа по рекламе в Яндекс. Директ

$12
Контекстная рекламаЗакрыт2 заявки28 просмотров
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Необходимо выполнить простую лабораторную и приложить скриншоты, описать последовательность действий как в образце задания.

2 месяца назад
sodaaas
31 годРоссия
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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