Настроить гугл адвордс (строительная тематика)

Необходимо выполнить простую лабораторную и приложить скриншоты, описать последовательность действий как в образце задания.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настроить рекламу гугл адвордс.
Строительная тематика, ремонт квартир.
Направить на лендинг.
Лендинг есть.
Для тех кто реально имеет успешный опыт в тематике стройка и ремонт недаижимости.
Только для подрядчиеов с Украины.
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