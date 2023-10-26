Настроить гугл адвордс (строительная тематика)

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Настроить рекламу гугл адвордс.

Строительная тематика, ремонт квартир.

Направить на лендинг.

Лендинг есть.

Для тех кто реально имеет успешный опыт в тематике стройка и ремонт недаижимости.

Только для подрядчиеов с Украины.

2 месяца назад
5NUM
44 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
месяц назад