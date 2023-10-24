Потрібен спеціаліст Google Ads зі знанням Іспанської мови

Потрібен спеціаліст зі знанням Іспанської мови, для проекта з Іспанії.

Доброго дня!

У нас є декілька стандартизованих кейсів, і готов провести навчання по ним. Також ми працюємо над індивідуальними кейсами для рекламодавців, для цього важливий високий рівень знань у сфері Google Ads, та його розвиток і підвищення.

Вимоги: знання рекламы Google Ads, GA4 та Google Tag Manager.

Обов'язки включають створення, налаштування та оптимізація облікових записів Google Ads та аналітика рекламних кампаній. Розробка KPI. Вимагається сертифікація на skillshop.withgoogle.com.

Умови: віддалена робота, оплата попроектно.