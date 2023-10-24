Добрый день. Нужно привлечь трафик на сайт (нативка). Гео - Америка ЦА - 40+ Проект - инвестиции Опыт в смежных вертикалях, например, крипте.
Потрібен спеціаліст Google Ads зі знанням Іспанської мови
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Потрібен спеціаліст зі знанням Іспанської мови, для проекта з Іспанії.
Доброго дня!
У нас є декілька стандартизованих кейсів, і готов провести навчання по ним. Також ми працюємо над індивідуальними кейсами для рекламодавців, для цього важливий високий рівень знань у сфері Google Ads, та його розвиток і підвищення.
Вимоги: знання рекламы Google Ads, GA4 та Google Tag Manager.
Обов'язки включають створення, налаштування та оптимізація облікових записів Google Ads та аналітика рекламних кампаній. Розробка KPI. Вимагається сертифікація на skillshop.withgoogle.com.
Умови: віддалена робота, оплата попроектно.
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