Ищу SEO специалиста для составления аудита и написания ТЗ программисту

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок42 просмотра
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Необходимо проанализировать сайт на наличие технических ошибок, которые мешают продвижению сайта. Так же проанализировать юзабилити сайта, на влияние поведенческих факторов. Составить объемное, детальное ТЗ, или список конкретных рекомендаций, которые при их исправлении будут позитивно влиять на продвижение сайта и поисковую выдачу.

Семантическое ядро было собрано - отправлю для ознакомления.

4 месяца назад
Sekoko
Глеб 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад