Google Ads для OnlyFans

На сайт занимающийся продажей светильников и люстр нужно составить семантическое ядро и написать текста по ТЗ на основные разделы сайта. Примерно 10 штук. От вас цена и сроки
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