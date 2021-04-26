ili4zhukov

Илья ili4zhukov

 
41 год
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Оптимизация интернет магазина

    Здравствуйте. Не нужно писать шаблонный ответ!!! В поисках фрилансера (команды и студии не интересуют)! Интернет-магазин около 100 разделов, подразделов Проанализировать конкурентов Проработать структуру Семантическое ядро с кластеризацией по ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать баннеры

    Нарисовать картинки для слайдера, для баннера и для для каталога (web). В совокупности нужно  7 картинок.

    Баннеры29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оптимизация интернет магазина

    Здравствуйте. В поисках фрилансера (команды и студии не интересуют)! Интернет-магазин около 100 разделов, подразделов 1ый этап: Проанализировать конкурентов Проработать структуру Семантическое ядро с кластеризацией по разделам ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оптимизация интернет-магазина

    Здравствуйте. Нахожусь в поисках фрилансера. Правильная структура. Сбор семантического ядра с кластеризацией, метаданные и тд. Нужно оптимизировать интернет-магазина белыми методами СЕО (в поисковых системах яндекс и гугл).

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оптимизация интернет-магазина

    Здравствуйте. Нахожусь в поисках фрилансера!Нужна правильная структура. Сбор семантического ядра с кластеризацией, метаданные и тд. Нужно оптимизировать интернет-магазина белыми методами СЕО (в поисковых системах яндекс и гугл). Цель: Получение заказов и получение целевого траффика.

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад