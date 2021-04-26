ili4zhukov

Здравствуйте. Не нужно писать шаблонный ответ!!! В поисках фрилансера (команды и студии не интересуют)! Интернет-магазин около 100 разделов, подразделов Проанализировать конкурентов Проработать структуру Семантическое ядро с кластеризацией по ...
- Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт4 года назад
Нарисовать картинки для слайдера, для баннера и для для каталога (web). В совокупности нужно 7 картинок.Баннеры29 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. В поисках фрилансера (команды и студии не интересуют)! Интернет-магазин около 100 разделов, подразделов 1ый этап: Проанализировать конкурентов Проработать структуру Семантическое ядро с кластеризацией по разделам ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нахожусь в поисках фрилансера. Правильная структура. Сбор семантического ядра с кластеризацией, метаданные и тд. Нужно оптимизировать интернет-магазина белыми методами СЕО (в поисковых системах яндекс и гугл).Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нахожусь в поисках фрилансера!Нужна правильная структура. Сбор семантического ядра с кластеризацией, метаданные и тд. Нужно оптимизировать интернет-магазина белыми методами СЕО (в поисковых системах яндекс и гугл). Цель: Получение заказов и получение целевого траффика.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт4 года назад