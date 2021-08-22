Oleg226478-S

Поэтические сборники. Издательство " Самит-книга"

"Сто граней любви"

" Прозрение"

"Опять к тебе, Эльбрус капризный"

Серия детских обучающих книг в рифмованной форме. Издательство " Перун" г. Киев:

" Я изучаю звуки"

" Я изучаю алфавит"

" Я изучаю буквы и звуки"

" Я изучаю самостоятельные части речи"

Сотрудничество с художниками современного искусства по созданию сопроводительных сопроводительных текстов к их работам.

Образование ДонНУ

Факультет: Филологический

Специализация: Журналистика

Дополнительное образование:

2012г.: 3-х месячный курс "Управление малыми группами".

2015г.: Курс по психологии " Психология человека"

2019г.: Уровень знания английского языка- " Elementary"

Профессиональные навыки и знания:

-написание текстов, статей, рассказов на заданную тематику- рисование, поэзия- копирайтинг- владение русским и украинским языками в совершенстве

- уверенный пользователь ПК

О себе:

Ответственно отношусь к работе, пунктуальная, имею организаторские способности, активная, целеустремлённая, общительная.