Oleg226478-S

Поэтические сборники. Издательство " Самит-книга"
"Сто граней любви"
" Прозрение"
"Опять к тебе, Эльбрус капризный"
Серия детских обучающих книг в рифмованной форме. Издательство " Перун" г. Киев:
" Я изучаю звуки"
" Я изучаю алфавит"
" Я изучаю буквы и звуки"
" Я изучаю самостоятельные части речи"
Сотрудничество с художниками современного искусства по созданию сопроводительных сопроводительных текстов к их работам.
Образование ДонНУ
Факультет: Филологический
Специализация: Журналистика
Дополнительное образование:
2012г.: 3-х месячный курс "Управление малыми группами".
2015г.: Курс по психологии " Психология человека"
2019г.: Уровень знания английского языка- " Elementary"
Профессиональные навыки и знания:
-написание текстов, статей, рассказов на заданную тематику- рисование, поэзия- копирайтинг- владение русским и украинским языками в совершенстве
- уверенный пользователь ПК
О себе:
Ответственно отношусь к работе, пунктуальная, имею организаторские способности, активная, целеустремлённая, общительная.