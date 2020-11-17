Делаю набор текста и переводы текстов с русского на казахский язык
Имею технический сертификат переводчика. Являюсь магистром технических наук. Делаю наборы и переводы текстов любой сложности. Готова сделать транскрибацию и озвучку.
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
4 года назад
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Очень отзывчивый человек