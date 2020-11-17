AinuraK

Айнур AinuraK

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Делаю набор текста и переводы текстов с русского на казахский язык

Имею технический сертификат переводчика. Являюсь магистром технических наук. Делаю наборы и переводы текстов любой сложности. Готова сделать транскрибацию и озвучку.

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Отзывы заказчиков

oksana_dviga
Оксана 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
56 отзывов
$2
10 баллов
4 года назад
Расшифровать аудио-файл интервью продолжительностью 30 мин.
Спасибо за работу!
Очень отзывчивый человек
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