Лена Божьева bozhevalena_2012bozhevalena_2012
29 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Копирайтинг высшего пилотажа!
Писать - моё призвание.
Помогу преобразовать ваши идеи и задачи в правильные слова.
Успешно окончила Школу копирайтинга Юлии Волкодав с подтверждающими сертификатами.
Опыт работы в DeepSea.Media
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Статья-список64 просмотра
- Продающий текст134 просмотра
- Познавательная статья68 просмотров
- Структура сайта57 просмотров
- Обзор фильма48 просмотров
- Статья-инструкция43 просмотра
- Статья с секретами48 просмотров
- Лента новостей46 просмотров
- Текст для подписной страницы41 просмотр
- Описания товаров41 просмотр
- Усложнённый SEO-текст38 просмотров
- Текст на главную38 просмотров