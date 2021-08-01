bozhevalena_2012

Лена Божьева bozhevalena_2012

 
29 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Копирайтинг высшего пилотажа!

Писать - моё призвание.

Помогу преобразовать ваши идеи и задачи в правильные слова.

Успешно окончила Школу копирайтинга Юлии Волкодав с подтверждающими сертификатами. 

Опыт работы в DeepSea.Media

Портфолио