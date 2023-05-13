LarinaTanya

Копирайтер, рерайтер, автор статей, блогер

Пишу с 14 лет художественную литературу. Как копирайтер работаю недавно. Считаю, что творческий подход и любовь к работе важнее опыта. Пишу сторитейлы, автор многих статей. Смогла раскрутить себя, раскручу и Вас.

Самые яркие примеры моих работ в этой группе: https://vk.com/larinapishet.

Если Вы прошли по ссылке, то уже привлекла Вас. А, значит, смогу привлечь к Вам и клиентов.