Написать статью для сайта онлай консультаций

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка83 просмотра

 Статья для публикации на тему "Когда приходит время менять задушевные разговоры с друзьями на консультацию с психологом" 

Статья до 4000 знаков и учитывая все пожелания и специфику проекта которые были указаны в начальном задании опубликованном на сайте .

4 года назад
shat
45 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
6 часов назад
49 отзывов
4 года назад