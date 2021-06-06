Для продвижения личного бренда эксперта (психология, философия, IT и медицина) в соцсетях ищется райтер с релевантным опытом работы. Удаленная работа, частичная занятость Создание уникальных и увлекательных авторских текстов: экспертных, информационных, продающих, рекламных, имиджевых для ...
Статья
Тема: Туризм и отдых: А не хотелось ли бы тебе иногда попутешествовать в одиночку?
В статье должно быть 2000-3000 символов. Написть надо от себя. Уникальность статьи 95%. Способ
проверки можем обсудить позже.
Статья должна быть написана грамотным языком, без ошибок. Сложной терминологии не нужно или
совсем немного.
Это для портфолио. Если будут рекомендации по оформлению, буду очень рада.
Выбранный исполнитель
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