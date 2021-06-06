Статья

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Завершен1 заявка80 просмотров

Тема: Туризм и отдых: А не хотелось ли бы тебе иногда попутешествовать в одиночку?

В статье должно быть 2000-3000 символов. Написть надо от себя. Уникальность статьи 95%. Способ

проверки можем обсудить позже.

Статья должна быть написана грамотным языком, без ошибок. Сложной терминологии не нужно или

совсем немного.

Это для портфолио. Если будут рекомендации по оформлению, буду очень рада.

4 года назад
IulliaProkopets
Юлия 
51 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

SOPI
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$3
1 день
Escrow
Качественный и быстрый исполнитель

Заявки фрилансеров

SOPI
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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