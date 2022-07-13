Аватар и рекламный баннер для телеграмм канала по продаже алкоголя

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок189 просмотров

Требуется сделать 

- Аватар (Стиль алко магазин) 

- Рекламный баннер ( 4 фото объединить на красивом фоне) 

Добавить текст на баннер: ЗВЕЗДЫ АЛКОГОЛЯ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

3 года назад
guest_16576456265089
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Отличная работа! Быстро и качество :)
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