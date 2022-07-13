Требуется разработать дизайн карточки для надувного бассейна на платформе Вайлдберриз. Необходимо создать 6 слайдов и предоставить исходные файлы в формате PSD. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.
Аватар и рекламный баннер для телеграмм канала по продаже алкоголя
Требуется сделать
- Аватар (Стиль алко магазин)
- Рекламный баннер ( 4 фото объединить на красивом фоне)
Добавить текст на баннер: ЗВЕЗДЫ АЛКОГОЛЯ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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