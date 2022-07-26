Требуется разработка баннеров для таргетной рекламы в Facebook с переходом на лендинг, а также создание нового лендинга. Также возможно создание баннера для поста в группе и личных аккаунтах, текста для мероприятия в Facebook и бумажной афиши формата A4/A3 для наружной рекламы.