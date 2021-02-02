Разработать буклет

Мне нужно разработать несколько макетов для приема сотрудников в новый ресторан. 1. Файл №1. Это старый макет, нужно сделать по аналогии. Надпись "Скоро открытие нового ПБО Макдоналдс в Центре Казани Набережная." Формат А1 Ждем тебя в ...
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Что мы хотим видеть на буклете:
1)Креатив, двусторонний
2)Вызывать эмоции теплоты и уюта
(Строительство различных зданий)
3)Текст: Ты стал взрослым, забыл свою мечту?
(Пример текста,можно поиграть)
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