Разработать буклет

стартап одежды со смыслом (Православие, патриотизм, герои, правильные установки и пр) ищу помощника, чтобы можно было постоянно обращаться отрисовать визуализировать важно чтобы это откликалось внутреннее настроение должно соответствовать хочу понять сроки и время ﻿﻿1) оформление принтов для одежды по тз например ...