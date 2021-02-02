Макет плакатов.

Мне нужно разработать несколько макетов для приема сотрудников в новый ресторан.

1. Файл №1. Это старый макет, нужно сделать по аналогии. Надпись "Скоро открытие нового ПБО Макдоналдс в Центре Казани Набережная." Формат А1

Ждем тебя в нашу команду

Открываются новые перспективы для карьерного роста

Красивое место положение на Набережной

Компания новых друзей

И внизу надпись: О желании работать в новом предприятии сообщи своему директору

Сверху фото нового ресторана (фото ресторана приложил) и нужно что-то креативное добавить.

2. Файл №2 Второе можно объявление такое же сделать. Только даты убрать. Поменять название ПБО. И убрать директора. Формат А1.

3. Файл № 3. Макет о приеме на работу для соц. сетей тоже фото нового Макдоналдс Набережной (пример фото ресторана) Текст: Скоро открытие нового предприятия Макдоналдс в центральной части Казани на Набережной. Сверху тоже Ждем тебя в нашу команду. Внизу текст такой же.

В общем идея разработать креативные макеты)

Срок разработки макетов 24 часа.

Файлы:https://dropmefiles.com/IrWTe