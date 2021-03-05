Нужен дизайнер для разработки ежедневника индивидуального

Верстка полиграфииЗавершен15 заявок901 просмотр
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Необходимо разработать макет полностью индивидуального ежедневника, и подготовить его к печати

3 года назад
katya777
39 летРоссия
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
3 года назад
$70
3 дня
Ольга отлично справилась с поставленной задачей! Учла все требования и пожелания, работа сделана с душой и большим вниманием к деталям! Огромное спасибо! Супер дизайнер!!
Рекомендую. Спасибо за заказ
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