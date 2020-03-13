3 д модель здания и окружающего его уличного пространства

Добрый день. Посмотрите, пожалуйста, тех. задание. Мне кажется ваши работы очень похожи на то, что мне требуется. Мне нужна максимально реалистичная широкая картинка, отражающая здание магазина Пятёрочка, справа от него магазина и домов, многоэтажного жилого дома сзади и слева дороги и домов многоэтажных вдалеке. Суть заказа показать максимально, что этот магазин выгодно расположен на перекрёстке больших жилых массивов. Картинка должна соответствовать реальности, за основу нужно взять реальные фото с тех. задания, но быть немного приукрашена. Что конкретно нужно сделать посмотрите в тех. задании.