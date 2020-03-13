Убрать фломастер с двух листов.
3 д модель здания и окружающего его уличного пространства
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Посмотрите, пожалуйста, тех. задание. Мне кажется ваши работы очень похожи на то, что мне требуется. Мне нужна максимально реалистичная широкая картинка, отражающая здание магазина Пятёрочка, справа от него магазина и домов, многоэтажного жилого дома сзади и слева дороги и домов многоэтажных вдалеке. Суть заказа показать максимально, что этот магазин выгодно расположен на перекрёстке больших жилых массивов. Картинка должна соответствовать реальности, за основу нужно взять реальные фото с тех. задания, но быть немного приукрашена. Что конкретно нужно сделать посмотрите в тех. задании.
- Похожие заказы
- Архитектура зданий13 заявокЗакрыт4 года назад
Интерересует визуализация деревянных беседок . Могу предложить хороший объем работы . Главное скоростьАрхитектура зданий34 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищем специалиста по проектированию тентовых металлоконструкций в Solid Works. Умение расчета прочности конструкции приветствуется. Если договоримся, проекты будут постоянно. Если есть портфолио – замечательно. Заранее благодарны!Архитектура зданий4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать эскизный проект дома, взяв за основу дом из видео по ссылке [url=https://www.youtube.com/watch?v=e8Zso8kuvaE&list=PLqfuTj31GpAoPPY5XzrVF6ClDN0BLtn0L&index=2&t=81s]https://www.youtube.com/watch?v=e8Zso8kuvaE&list=PLqfuTj31GpAoPPY5XzrVF6ClDN0BLtn0L&index=2&t=81s[/url]Архитектура зданий19 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Сделаю банер на любую тему за 100-500рублейАрхитектура зданийнет заявокЗакрыт4 года назад
- $1500
Планируем провести реконструкцию коммерческого здания (150 м.кв.) путем достройки 2-го этажа большей площади и возведение рядом стоящего 2-х этажного здания (140 м.кв) в едином архитектурном стиле. Предпочтение отдаем современным формам.Архитектура зданий15 заявокЗакрыт4 года назад
3D модель. Поэтажнные разрезы и внешний вид со стандартными текстурами. Исполнение на Revit (строго) плюс AutoCad Исходные данные – архитектурные чертежи pdf. Фото готового дома. Результат – файлы rvt. Чертежи dwg полностью повторяющие исходные архитектурные. В приложении фото ...Архитектура зданий16 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, задача заключается в разрисовки частного дома. Так как он должен выглядит после всех строительных работ. Примеры того, что бы я хотел, вы можете увидеть в закреплённых файлах. Я предоставлю фотографии дома для инспирации. За дополнительной ...Архитектура зданий11 заявокЗакрыт4 года назад
[b]Задача: [/b]сделать описание услуги для сайта [b]Услуга: [/b]Определение коэффициента уплотнения грунта [b]Ключевые фразы:[/b] коэффициент уплотнения грунта определение коэффициента уплотнения грунта коэффициент уплотнения грунта +при обратной засыпке Вычисление динамического модуля упругости грунтов [b]LSI-слова [/b](важно использовать их по тексту, для более ...Архитектура зданий2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1000
Требуется разработать проект рабочей документации раздел АР по зданию. Есть задания от смежных разделов и стадия П. Предпочтительно программа Revit. Общественное Здание 2000 метров 2 этажа. Есть наработки в программе revit: кладочные, маркировочные, окна, двери, ...Архитектура зданий7 заявокЗакрыт4 года назад