Реконструкция комплекса

3D модель. Поэтажнные разрезы и внешний вид со стандартными текстурами. Исполнение на Revit (строго) плюс AutoCad Исходные данные – архитектурные чертежи pdf. Фото готового дома. Результат – файлы rvt. Чертежи dwg полностью повторяющие исходные архитектурные. В приложении фото ...
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Планируем провести реконструкцию коммерческого здания (150 м.кв.) путем достройки 2-го этажа большей площади и возведение рядом стоящего 2-х этажного здания (140 м.кв) в едином архитектурном стиле. Предпочтение отдаем современным формам.
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