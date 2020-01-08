Реконструкция комплекса

Здравствуйте, задача заключается в разрисовки частного дома. Так как он должен выглядит после всех строительных работ. Примеры того, что бы я хотел, вы можете увидеть в закреплённых файлах. Я предоставлю фотографии дома для инспирации. За дополнительной ...